Семшов считает, что нынешнее поколение сборной Испании может выиграть несколько турниров подряд

Бронзовый призер Евро-2008 Игорь Семшов поделился мнением о победе сборной Испании над Англией (2:1) в финале Евро-2024.

«Что мы ожидали, то и получили, Испания больше владела мячом, Англия выжидала своего шанса. Нужно отдать должное, англичане, несмотря на невзрачную игру, выжимали все, что есть, даже Коул Палмер сравнял счет, наверное, вторым ударом в створ ворот. Испания весь турнир провела достаточно ярко, не зря выиграла. Если честно, для меня удивительно, потому что много молодых футболистов, где-то не хватало опыта. Но, наверное, командные действия помогли испанцам добиться нужного результата, по делу стали чемпионами.

Если все будет развиваться в правильном направлении, то это поколение, как команда 2008 и 2010 годов, может выиграть несколько турниров подряд. Будут добавляться еще опытные и мастеровитые футболисты, будет больше успеха. Сейчас все-таки идет период становления, Ламину Ямалю только 17 лет, его нельзя назвать зрелым мастером. Сейчас самый важный период, главное — не перегореть, убрать мысли, что в футболе ты всего добился. Это хороший футболист, но пока не Лионель Месси, нужно многого добиться», — приводит ТАСС слова Семшова.

Сборная Испании выиграла чемпионат Европы в рекордный четвертый раз в истории.