Сенников рассказал, чего ждет от выступления Грузии на Евро-2024

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, чего ждет от выступления сборной Грузии на Евро-2024.

«Сборная Грузии уже добилась определенного успеха. Сейчас им надо просто организованно играть. У Грузии хороший состав. Многие играют в европейских клубах. Для них это хороший шанс проявить себя и набрать первые очки на Евро. Не уверен, что Грузия выйдет из группы, им будет тяжело. Что касается фаворитов, то для меня это Франция, Испания, Англия и Германия», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Сборная Грузии впервые сыграет на чемпионате Европы. В группе F грузины встретятся с Чехией, Турцией и Португалией. Турнир пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.