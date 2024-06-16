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Сегодня, 21:50

Сербия — Англия: началась трансляция матча Евро-2024

Сборные Сербии и Англии сыграют на Евро-2024 16 июня в 22:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Сборная Англии.
Фото AFP
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Сборные Сербии и Англии сыграют в матче группы C чемпионата Европы-2024 в воскресенье, 16 июня. Встреча пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в немецком городе Гельзенкирхен. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Евро-2024.

Смотреть видеотрансляцию игры Сербия — Англия можно будет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. Ключевые события матча будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ».

Английские и сербские футболисты в последний раз встречались в товарищеском матче в июне 2003 года. Тогда Англия взяла верх — 2:1.

В группе С, кроме Англии и Сербии, также выступают сборные Словении и Дании.

Душан Тадич&nbsp;&mdash; Джуд Беллингем. Сербия — Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024

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