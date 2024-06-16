Сборные Сербии и Англии 16 июня сыграют в матче группы C чемпионата Европы-2024 в воскресенье, 16 июня. Встреча пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в немецком городе Гельзенкирхен. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры Сербия — Англия можно будет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния Евро-2024.

Ключевые события матча будут доступны в разделе матч-центр на сайте «СЭ». Главным арбитром назначен итальянец Даниэле Орсато.

В отборочном цикле чемпионата Европы сербские футболисты финишировали вторыми в группе G и получили прямую путевку на турнир. Команда Драгана Стойковича выиграла лишь четыре матча из восьми при двух ничьих и двух поражениях.

Англия преодолела квалификацию к чемпионату Европы куда увереннее — шесть побед и две ничьи.