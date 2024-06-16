Сербия — Англия: стартовые составы команд на матч Евро-2024

Стали известны стартовые составы сборных Сербии и Англии на матч первого тура группового турнира чемпионата Европы-2024.

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Лукич, Гудель, Милинкович-Савич, Костич, Живкович, Митрович, Влахович.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Стоунз, Гехи, Триппьер, Александер-Арнольд, Райс, Беллингем, Фоден, Сака, Кейн.

Встреча пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча Сербия — Англия.