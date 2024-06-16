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Сегодня, 11:00

Сербия — Англия: статистика матчей и история противостояния

До Евро-2024 сборные Сербии и Англии встречались один раз
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Англии Джуд Беллингем.
Джуд Беллингем.
Фото AFP
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16 июня в Гельзенкирхене (Германия) сборные Англии и Сербии встретятся в матче группы C чемпионата Европы-2024 по футболу. До этого поединка национальные команды играли друг с другом только один раз.

3 июня 2003 года сборная Англии дома в городе Лестер на поле стадиона «Кинг Пауэр» одержала победу в товарищеском матче над командой Сербия и Черногория со счетом 2:1. За хозяев голы забили полузащитники Стивен Джеррард и Джо Коул. У гостей отличился нападающий Ненад Йестрович.

Матч Англия — Сербия на Евро-2024 сегодня начнется в 22.00 по московскому времени. Следите за формальными событиями игры в матч-центре «СЭ».

Евро-2024 завершится 14 июля. Матчи турнира пройдут в десяти городах Германии на полях десяти стадионов. Финальный матч пройдет в Берлине на арене «Олимпиаштадион».

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