Сборная Англии сыграет против Сербии в матче группы C на чемпионате Европы-2024 по футболу 16 июня. Встреча пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» покажет бесплатно видеотрансляцию противостояния Сербия — Англия. В прямом эфире игру также покажут на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция игры сборных Сербии и Англии.

В нашем матч-центре также можно будет следить за ключевыми событиями встречи команд Гарета Саутгейта и Драгана Стойковича. В группу C с англичанами и сербами также попали Словения и Дания.

В заявку сборной Сербии на Евро-2024 вошел защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Ознакомиться с историей проведения чемпионатов Европы и сеткой плей-офф Евро-2024 в Германии можно с помощью материала «СЭ».