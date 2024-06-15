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Сегодня, 22:00

Сербия — Англия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024

Сербия и Англия сыграют в матче Евро-2024 16 июня
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист сборной Англии Фил Фоден.
Фил Фоден.
Фото AFP
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Сборные Сербии и Англии 16 июня сыграют в матче группы C чемпионата Европы-2024. Встреча пройдет на стадионе «Фельтинс-Арена» в немецком городе Гельзенкирхен. Она начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры Сербия — Англия можно будет в прямом эфире и бесплатно на канале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.45 мск. На сайте «СЭ» также пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния Евро-2024.

Следите за ключевыми событиями игры сербов с англичанами с помощью матч-центра «СЭ».

В отборочном турнире ЧЕ-2024 англичане с главным тренером Гаретом Саутгейтом заняли первое место в группе С и с 20 очками. На Евро-2020 национальная команда дошла до финала турнира, где проиграла в серии пенальти Италии (1:1, пенальти — 2:3). В отборочной группе G сербы заняли второе место с 14 очками. Руководит сборной Драган Стойкович.

Чемпионат Европы-2024 завершится 14 июля. Матчи турнира в Германии пройдут в десяти городах на полях десяти стадионов.

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