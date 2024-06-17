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Сегодня, 14:10

Сербия потребовала наказать косовского журналиста за провокацию на Евро-2024

Болельщики сборной Сербии на матче Евро-2024 с Англией.
Фото Reuters
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Футбольный союз Сербии (FSS) направил протест в УЕФА из-за провокации косовского журналиста Арлинда Садику перед матчем с национальной командой Англии на чемпионате Европы-2024, утверждает Novosti.rs.

Комментатор из Приштины во время репортажа повернулся к трибуне сербских болельщиков и изобразил руками двуглавого орла, присутствующего на государственной символике Косово и Албании.

«Он оскорбил Сербию, сербских болельщиков, унизил УЕФА и представителей СМИ. Единственное, что правильно — это сурово наказать этого человека и его СМИ», — заявил представитель FSS Милан Вукович.

На чемпионате мира-2018 в России за аналогичный жест были наказаны швейцарские футболисты Гранит Джака и Джердан Шакири. Их оштрафовали на 10 тысяч франков.

Встреча между Сербией и Англией завершилась победой «трех львов» со счетом 1:0. В следующем матче команда Драгана Стойковича сыграет со Словенией 20 июня.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Сербии по футболу
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