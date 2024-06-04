Сербия: соперники и расписание матчей на Евро 2024

Сербия сыграет с Англией, Словенией и Данией на Евро-2024

Сборная Сербии по футболу сыграет в группе C в финальной части чемпионата Европы-2024. Команда главного тренера Драгана Стойковича в групповом турнире сыграет с Англией, Данией и Словенией.

«СЭ» публикует информацию о расписании игр сборной Сербии на Евро-2024. Время начала — московское.

Расписание матчей сборной Сербии на Евро 2024

16 июня. 22.00. Сербия — Англия

20 июня. 16.00. Словения — Сербия

25 июня. 22.00. Дания — Сербия

Ранее, 28 мая, стало известно, что защитник «Спартака» Срджан Бабич вошел в окончательную заявку национальной команды Сербии на Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года в десяти городах на десяти стадионах.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ».