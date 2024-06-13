Сербские журналисты рассказали, чего ждут от своей команды на Евро-2024

Сербские журналисты Стефан Смужа и Милютин Вуйичич рассказали обозревателю «СЭ», чего ждут от сборной Сербии на Евро-2024.

— Есть много сербских футболистов, выступающих в РПЛ, но только Срджан Бабич попал в заявку на Евро. Вы ожидали, что Эракович, Зделар и Гайич не пропадут в заявку?

Журналист портала B92 Стефан Смужа: То, что Эракович не попал в команду, действительно было удивлением, но это решение тренера. Также не ожидал, что вне заявки окажется Зделар, но у нас много других хороших полузащитников. Таково решение тренера, и мы его поддерживаем.

Милютин Вуйичич: Самым большим удивлением было отсутствие Эраковича. Он был в заявке на чемпионат мира в Катаре, и мы ожидали увидеть его здесь. Особенно он пригодился бы в игре в 3 защитника, он бы смог сыграть правого центрального защитника. Но тренер решил попробовать других футболистов. К примеру, он взял Неманью Стойича, который провел хороший сезон и его недавно подписала «Црвена Звезда». Посмотрим, сделал ли он правильный выбор.

— Ждете ли вы Бабича в старте на игру против Англии?

Милютин Вуйичич: Честно говоря, нет. Думаю, он выйдет только в том случае, если что-то пойдет не так или кто-то получит травму. Не думаю, что он получит много минут на турнире.

Стефан Смужа: Здесь можно вспомнить случай из Катара в игре против Камеруна. Тогда Павлович получил травму во втором тайме, и Бабич заменил его.

— Чего вы ждете от Сербии на этом Евро, будете ли сравнивать его с чемпионатом мира в Катаре?

Стефан Смужа: Результат в Катаре очень разочаровал, мы набрали всего 1 очко в группе с Бразилией, Камеруном и Швейцарией. На Евро мы отобрались впервые. Ожидания не такие высокие, постараемся выйти в плей-офф.

Милютин Вуйичич: Верю, что турнир будет отличаться от чемпионата мира в Катаре. Наверное, ожидания будут не такими высокими, поэтому мы можем стать командой-открытием.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Сербии по итогам жеребьевки попала в группу C вместе с Данией, Словенией и Англией.