Сербский журналист объяснил провал команды на Евро-2024

Cербский футбольный журналист Иван Цветкович в интервью «СЭ» оценил выступление своей сборной на Евро-2024.

— Как вы собирались побеждать Данию?

— Я еще до игры говорил, что не уверен в том, что мы возьмем три очка. Все дело в психологии. Сербия играла как-то трусливо на этом турнире. Футболисты боялись атаковать, импровизировать, совершить ошибку. Думали прежде всего о том, как бы не пропустить. При таком осторожном футболе сложно что-либо выжать. Если только надеяться на Бога, на везение... Я этого не понимаю. Ничья с Данией нам ничего не давала. Значит, нужно было действовать впереди гораздо агрессивнее. Увы, мы этого не увидели. Причем не в первый раз.

— Имеете в виду предыдущие крупные турниры?

— Да. Можно вспомнить и чемпионат мира в Катаре, и ЧМ в России. После этих турниров осталось чувство какой-то недосказанности... Остановились где-то посередине.

— При этом главный тренер вашей команды Драган Стойкович заявил после игры с Данией, что сербские болельщики должны гордиться своей командой.

— Я не удивлен. Ну а что он мог сказать? Ему надо было как-то оправдать такой результат. На Олимпиаде-1980 в Москве сборная Югославии по водному поло уступила СССР в финале. Наш известный тренер Лахо Орлич после турнира спросил у наших игроков: «Почему вы такие веселые?» Ему ответили: «Ну мы же взяли серебро!» На что он заметил: «Нет, серебро вы взяли, когда вышли в финал. А сегодня вы проиграли золото». Вот такого подхода нам сегодня не хватает! Нам не хватает амбиций. Да, сборная Сербии попала на чемпионат Европы. Но что это за успех? Разве можно быть довольным только этим? Это должно быть в порядке вещей.

— А вы считаете, что с таким составом Сербия обязана была выходить из этой группы?

— На мой взгляд, да. Деян Стойкович был в свое время прекрасным игроком, но почему он так выстроил игру команды... Пасы назад, осторожность. У нас же есть исполнители, обладающие дриблингом, которые умеют интересно атаковать. А при Стойковиче-тренере мы этого не наблюдаем.

— Слишком простая игра?

— Осторожная. Ничего хорошего из такого футбола не выйдет. Сербы начали думать об атаке, когда уже время стало работать против них. В матче с Данией Стойкович в какой-то момент перешел на игру в три нападающих, но получилось все как-то сумбурно, необдуманно. Сплошные забросы в штрафную, не всегда точные. То есть играли по принципу: будь что будет...

На Евро-2024 Сербия проиграла Англии (0:1) и сыграла вничью со Словенией (1:1) и Данией (0:0). Команда заняла последнее, четвертое место в группе C, набрав 2 очками.