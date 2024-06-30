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Сербский журналист — об извинениях Даку: «Надо понять и простить»

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Сербский журналист Иван Цветкович в разговоре с «СЭ» отреагировал на извинения футболиста Албании Мирлинда Даку за оскорбительные кричалки .

«Это невозможно забыть, но надо. Спортсмен не должен вести себя так, как Мирлинд Даку. Будем надеяться, что он все осознал, и это будет хорошим примером для остальных: вести себя как спортсмены, а не хулиганы. Надо просто дать ему шанс, проявить общечеловеческое прощение, понять и простить», — сказал Цветкович «СЭ».

23 июня стало известно, что 26-летнего форварда дисквалифицировали на два матча за оскорбительные кричалки в адрес Сербии и Македонии после матча сборной Албании против Хорватии (2:2) во 2-м туре группового этапа Евро-2024.

Константин Передерий

Евро-2024
Сборная Албании по футболу
Сборная Сербии по футболу
Мирлинд Даку
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