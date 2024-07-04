Балахнин: «Этот чемпионат Европы показывает, что есть очень хорошая молодежь»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает, что на Евро-2024 еще может кто-то из игроков проявить себя ярко и стать звездой турнира.

«Предлагаю досмотреть Евро до конца, потому что может кто-то еще вспыхнуть. Бывают такие вещи, когда в решающей стадии кто-то вспыхнет, станет героем, звездой турнира. Тем не менее, мы можем говорить о такой тенденции, когда нет молодых открытий.

Хотя есть хорошие ребята в Испании, Германии, Португалии. Этот чемпионат Европы показывает, что есть очень хорошая молодежь. Они могут еще зажечься», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.