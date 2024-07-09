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Сегодня, 00:24

Балахнин: «Сборная Португалии и без Роналду готова бороться за самые высокие места на крупных турнирах»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин оценил перспективы сборной Португалии в случае завершения нападающим Криштиану Роналду международной карьеры.

«Сборная Португалии и без Криштиану Роналду готова бороться за самые высокие места на крупных турнирах. В этой команде много хороших молодых ребят. И без Роналду португальцы слабеет не станут. По состоянию на данный момент они будут претендовать на медали и на чемпионатах Европы, и на чемпионатах мира. Сборная Португалии сейчас является очень приличной командой», — цитирует Vprognoze.ru Балахнина.

Сборная Португалии проиграла Франции (0:0, пен. — 3:5) в 1/4 финала Евро-2024. 39-летний Роналду провел пять матчей на турнире, отличившись одной голевой передачей.

Источник: Vprognoze.ru
Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
Сергей Балахнин
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