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Сегодня, 01:42

Балахнин: «За золотые медали Евро-2024 будут бороться англичане, испанцы, французы, немцы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин считает фаворитом Евро-2024 сборную Франции.

«У сборной Франции хороший состав. Есть большой опыт. Команда постоянно борется за высокие места. Но я не исключаю, что какие-то сборные преподнесут сюрпризы из тех, что не являются фаворитами. А так по традиции за золотые медали будут бороться англичане, испанцы, французы, немцы.

Планирую посмотреть как можно больше игр и найти интересную команду, которая покажет содержательный футбол, на котором можно будет чему-то научиться. Если такая сборная появится, за ней буду следить более внимательно», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Балахнина.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005651345_balahnin_jdet_na_evro_syurprizov_ot_sbornyih_kotoryie_ne_yavlyayutsya_favoritami
Футбол
Сборная Франции по футболу
Сергей Балахнин
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