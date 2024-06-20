Гуренко: «Роналду остается лидером сборной Португалии и в раздевалке, и на поле»

Экс-игрок сборной Белоруссии и московского «Локомотива» Сергей Гуренко отметил роль капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в игре команды в первом туре Евро-2024 против Чехии (2:1).

«Мне кажется, Роналду остается лидером команды и в раздевалке, и на поле. Игра против Чехии показала. Он поучаствовал в первом голе, очень важный мяч, позволил отыграться. Я считаю, если его вызывают в сборную, он играет целый матч, то заслужил по праву выступать на Евро-2024», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гуренко.

Во 2-м туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией. Матч состоится 22 июня.