Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 06:49

Гуренко: «Роналду остается лидером сборной Португалии и в раздевалке, и на поле»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс-игрок сборной Белоруссии и московского «Локомотива» Сергей Гуренко отметил роль капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в игре команды в первом туре Евро-2024 против Чехии (2:1).

«Мне кажется, Роналду остается лидером команды и в раздевалке, и на поле. Игра против Чехии показала. Он поучаствовал в первом голе, очень важный мяч, позволил отыграться. Я считаю, если его вызывают в сборную, он играет целый матч, то заслужил по праву выступать на Евро-2024», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Гуренко.

Во 2-м туре Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией. Матч состоится 22 июня.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005657831_gurenko_ocenil_rol_ronaldu_v_sbornoy_portugalii
Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
«Эдмонтон» победил «Флориду» в пятом матче финала
Россиянам могут не выдать визы в США для участия в чемпионате мира по быстрым шахматам
В России участились случаи телефонного терроризма. Что нужно знать
Вспыльчив, похож на охранника, не обещает титулов и молчит про Джикию и Промеса. Что произошло на презентации Деяна Станковича в «Спартаке»
Путин и Ким Чен Ын после переговоров обменялись подарками
Уехавшую в Латвию Хаматову уволили из театра в Риге
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Дания — Англия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Билялетдинов: «Для меня игра между Грузией и Турцией — самая зрелищная на Евро-2024»
Словения — Сербия: во сколько смотреть и кто показывает трансляцию матча Евро 2024
Непомнящий: «Англичане на Евро-2024 не очень увлекательно играют, но 1:0 — тоже три очка»
Евро-2024: расписание и результаты матчей 20 июня
Булыкин: «Из команд-середняков на Евро-2024 немного удивила сборная Румынии»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Непомнящий: «Англичане на Евро-2024 не очень увлекательно играют, но 1:0 — тоже три очка»

Ташуев назвал причины неудачного выступления сборной Хорватии на Евро-2024