Овчинников: «Оптимальный вариант для Евро — восемь сборных»

Бывший тренер сборной России Сергей Овчинников поделился мнением о новом формате чемпионата Европы.

«Сейчас деньги правят миром. Все эти реформы проведения того или иного мероприятия влекут за собой финансовую выгоду для организаторов. С каждым разом становится все менее зрелищно, но зато выгодно. Я считаю, что оптимальный вариант для Евро — это восемь сборных. Это было очень давно, но очень интересно», — приводит слова Овчинникова Metaratings.ru.

С 2016 года на чемпионатах Европы выступают 24 национальные сборные в финальной стадии. В плей-офф турнира попадают команды, занявшие в группах первое и второе места, а также четыре лучшие команды, финишировавшие на третьей строчке квартета.