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Сегодня, 05:37

Силкин: «Мастерство будет иметь большое значение на этом Евро, а также случай»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал претендентов на золотые медали чемпионата Европы-2024.

«Англия, Германия, Португалия, Испания, Италия. То есть те, кто всегда считался таковыми. Некоторые из них сразу показывают хорошую, результативную игру, а другие раскачиваются, начинают еле-еле, а потом выходят в финал. Мастерство будет иметь большое значение на этом Евро, а также случай.

От кого можно ничего не ждать? От Грузии? Греция в свое время выстреливала, но тогда там был хороший тренер. Они тогда играли практически от обороны, в неинтересный футбол. Но, тем не менее, стали чемпионами Европы», – цитирует «Евро-Футбол.Ру» Силкина.

Матчи финальной части чемпионата Европы пройдут в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Турнир примут десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/1004899930/1005651415_silkin_nazval_igroka_za_kotoryim_budet_pristalno_sdelat_na_evro
Сергей Силкин
Футбол
Чемпионат Европы по футболу
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