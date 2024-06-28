Силкин: «Думаю, что сборная Грузии уже дошла до своего потолка на Евро-2024»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матчей 1/8 финала чемпионата Европы.

«С учетом того, что Италия всегда долго запрягает, думаю, что именно она пройдет дальше. Но в матчах группового этапа Евро мне больше понравились швейцарцы. Легко немцам в матче с Данией не будет. Есть поверье, что повышенная ответственность, которая характерна для хозяев турниров, не всегда играет положительную роль. Думаю, что Германия может споткнуться. Не знаю, стало ли бы это сенсацией, но такое возможно — датчане неплохо играют.

Сборная Португалии неплохо играла против Грузии, даже несмотря на поражение. Просто задача уже была решена. Если бы был вариант, при котором устраивала только победа, то отношение к матчу было бы совсем другим. Роналду пока не забивает, но его не могут не ставить. От него все ждут большего. Ждут голов. Может быть, он проснется. Думаю, что грузины уже дошли до своего потолка. Испания пройдет дальше.

Не понимаю, почему сборная Англии так играет. Состав там очень звездный. У них давно не было такого подбора игроков. Может быть, англичане берегли свои силы на групповом турнире. Может, есть какие-то тренерские моменты», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Силкина.