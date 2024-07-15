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Сегодня, 12:06

Ташуев о победе Испании на Евро-2024: «Она была более техничная в атаке»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился с «СЭ» эмоциями от победы сборной Испании над Англией (2:1) в финале чемпионата Европы-2024.

«Еще до финала говорили, что испанцы показывают самую лучшую игру на этом Евро. Финал это подтвердил. Хотя надо отдать должное англичанам. Они в первом тайме перекрыли все зоны. Яркий пример, когда испанцы позиционно атаковали, Кукурелья поднимался высокого, а Сака играл с ним до конца. Обычные ведущие футболисты атаки так низко не садятся в оборону. Мне понравился первый тайм тем, что обе команды максимально минимизировали пространство. Во втором тайме почему-то у испанцев появилось пространство. Испания есть Испания. Она была более техничная в атаке», — сказал Ташуев «СЭ».

Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах. Англия во второй раз подряд проиграла в финале Евро.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Сергей Ташуев
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