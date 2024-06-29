Ташуев о сборной Грузии: «Одна из тех команд, которая неожиданно показала хороший футбол»

Российский тренер Сергей Ташуев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о выступлении сборной Грузии на Евро-2024.

Грузины заняли третье место в группе F с 4 очками. Команда уступила Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и победила Португалию (2:0).

«Это одна из тех команд, которая неожиданно показала хороший футбол. У грузин выросло хорошее поколение. Они показывают интересный футбол. Мы рады за них. Тбилисское «Динамо выигрывало Кубок Кубков еще в 1981. У них играло 11 грузин. Футбол в Грузии всегда был хорошим. Сейчас выросла плеяда футболистов. Они — молодцы, буду за них переживать», — сказал Ташуев «СЭ».

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Грузии сыграет с Испанией. Матч пройдет в воскресенье, 30 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.