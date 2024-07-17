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Сегодня, 07:57

Ташуев: «Не скажу, что удивил уход Саутгейта»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал уход Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии.

«Не скажу, что удивил уход Саутгейта. Он уже отработал несколько циклов. И в английской федерации, видимо, приняли решение, что нужно что-то менять, какую-то свежую идею дать. Как в Германии, например. Назначили Нагельсмана — он дал эту свежую идею. Но с сеткой не повезло немцам. Где они были, достаточно жесткая сетка была. А англичане были в слабой части сетки, поэтому, скорее всего, и вышли в финал. Из другой части сетки англичане не вышли бы», — цитирует «Спорт День за Днем» Ташуева.

53-летний специалист тренировал сборную Англии с сентября 2016 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

Гарет Саутгейт. Саутгейт — все. Теперь Англия будет зрелищной, но не факт, что успешной
Источник: «Спорт День за Днем»
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
Сергей Ташуев
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