Ташуев: «Возможно, стану поддерживать Сербию по ходу Евро-2024»

Бывший главный тренер «Факела» и «Ахмата» Сергей Ташуев поделился ожиданиями от чемпионата Европы-2024.

«Я профессионал, не болею за какую-то сборную. Конечно, я поддерживаю нашу национальную команду, но для меня наше отсутствие на Евро — не причина для того, чтобы не следить за турниром. Хочу для себя определить тенденции развития современного футбола. Сербы — близкий к нам по духу народ. Возможно, по ходу турнира втянусь и стану их поддерживать. Но в целом хочу просто насладиться футболом», — приводит слова Ташуева Metaratings.ru.

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Сербии в группе С сыграет с Англией, Данией и Словенией.