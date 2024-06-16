Ташуев: «Ждал от Албании большего, а второй тайм вообще невозможно было смотреть»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев прокомментировал победу сборной Италии над командой Албании (2:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

«Ждал от Албании большего. В отборе они играли более агрессивно. Да, сейчас повезло и забили быстрый гол, но потом сильно подсели. Италия владела инициативой и в первом тайме могла забивать больше. Албанцы были какими-то не совсем агрессивными. С большими командами надо ломать структуру в зародыше, а они спокойно давали принять мяч в центре поля. Барелла и Жоржиньо делали все, что хотели. Не понравилось, что у итальянцев был пас ради паса. Не хватило врываний и индивидуальных действий. Игра была несмотрибельна. Второй тайм вообще невозможно было смотреть», — приводит слова Ташуева Sport24.

В следующем туре Албания сыграет с Хорватией, матч пройдет 19 июня. Италия на следующий день встретится с Испанией.