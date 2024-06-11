Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Стыковые матчи
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 13:40

Юран: «Буду болеть за Португалию. Роналду взяли в сборную больше для ауры»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Telegram Дзен

Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» назвал команду, за которую будет болеть на чемпионате Европы-2024.

— Отвечу так. Конечно, у каждого человека должна быть цель. Тренер с амбициями должен стремиться в топ-клуб, чтобы побороться за чемпионство, за трофей.

— За кого будете болеть на Евро?

— За Португалию. Я же там играл. Не чужая мне страна.

— Роналду еще выстрелит?

— Мне кажется, его больше взяли для ауры, для коллектива, для мотивации других ребят. Правильное решение тренера. Мегазвезда должна быть в команде.

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Португалия в группе F сыграет с Чехией, Грузией и Турцией.

Сергей Юран
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
Фанаты «Валенсии» получили по 8 месяцев тюрьмы за расистские оскорбления Винисиуса
Словакия попала в группу Евро-2024 с Бельгией, Румынией и Украиной
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Талалаева уволили из-за Дзюбы после слов что «моральные уроды» не нужны? Что происходит в «Химках»
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: Евро 2024: обратный отсчет до чемпионата Европы — заявки сборных и даты турнира
Группа А Евро-2024: экспериментатор Якин, скандальный Нагельсманн и смелые венгры
Кто фаворит чемпионата Европы: прогноз на победителя Евро 2024
Рыбус: «Шансы у сборной Польши на Евро есть, но группа тяжелая»
В сборной Германии конфликт? Немцы опять поссорились перед крупным турниром
Копмейнерс из-за травмы пропустит Евро-2024
Трезеге считает сборную Франции главным фаворитом Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Копмейнерс из-за травмы пропустит Евро-2024

Рыбус: «Шансы у сборной Польши на Евро есть, но группа тяжелая»