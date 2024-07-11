Сесар Навас: «Нынешняя сборная Испании обыграет поколение 2008-2012 годов»

Экс-защитник «Ростова» и «Рубина» Сесар Навас сравнил нынешнее поколение игроков сборной Испании с игроками команды образца 2008-2012 годов.

«Это разные поколения с разной манерой игры. Футбол развивается, сборные и футболисты становятся все лучше и лучше. Понятно, что на индивидуальном уровне это разные поколения, с очень хорошими игроками и некоторыми мировыми звездами что тогда, что сейчас.

Но я понимаю, что футболисты в 2024 году гораздо лучше подготовлены на техническом, физическом, тактическом и психологическом уровне, чем 16 лет назад. Жизнь развивается к лучшему. Сейчас мы все видим, что футбол продвинулся и стал более профессиональным. Сегодня ничто не оставлено на волю случая, и все, что связано с футбольной командой, анализируется, изучается, проектируется и реализуется лучше, чем в 2008-м. То же самое происходит и с игроками. В настоящее время, поскольку они еще дети, эти игроки имеют лучшее футбольное образование на физическом, техническом, тактическом и умственном уровне.

Я не сомневаюсь, что нынешняя команда обыграет поколение 2008-2012 годов. Просто из-за той эволюции, которая произошла в футболе за эти годы. У этой команды отличный потенциал. У молодых игроков впереди многолетняя карьера, поэтому Испания, вероятно, сможет наслаждаться командой высокого уровня ближайшие 10 лет», – цитирует Metaratings.ru Наваса.

Сборная Испании в финале Евро-2024 сыграет против команды Нидерландов. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.