Фабрегас: «Вижу, как меняется игра Италии при Спаллетти»

Бывший полузащитник сборной Испании Сеск Фабрегас прокомментировал победу Италии над Албанией (2:1) в групповом турнире чемпионата Европы-2024 в Германии.

«В первом тайме была хорошая реакция от команды. Я вижу, как меняется игра при Лучано Спаллетти, как идет вскрытие обороны при помощи флангов игроками Димарко и Кьезой. Но от второго тайма я ждал большего, думал, будут забиты еще голы, команды будут идти вперед, но этого не случилось», — цитирует Фабрегас BBC.

Италия во 2-м туре группового турнира Евро-2024 встретится с Испанией 20 июня. У обеих команд на счету по 3 очка.

Италия пропустила на 23-й секунде, но обыграла Албанию. Спаллетти сделал заявку на выход из «группы смерти»