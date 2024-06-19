Фабрегас объяснил, за счет чего Португалия обыграла Чехию

Победитель Евро-2008 и Евро-2012 Сеск Фабрегас прокомментировал победу Португалии над Чехией (2:1) в матче Евро-2024.

«Когда не получается забить, а в ответ ты пропускаешь, это наихудший для игрока сценарий из всех возможных. Но Португалия справилась. Она от своего плана не отошла. Просто немного поменяла позиционную игру, больше стала играть вперед, как и была должна. Это очень здорово сработало. Хороший для нее знак, чтобы продолжать двигаться в своем направлении», — цитирует пресс-служба УЕФА Фабрегаса.

Во втором матче на Евро-2024 Португалия сыграет с Турцией, а Чехия — с Грузией. Обе встречи пройдут в субботу, 22 июня.