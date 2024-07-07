Сестра Роналду рассказала, почему футболист расплакался после незабитого пенальти в матче со Словенией

Катя Авейру, сестра форварда сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала, почему ее брат плакал во время матча 1/8 финала Евро-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пен.).

«Эти моменты невозможно объяснить, их можно только прочувствовать. Это страсть, которой он живет, любовь, которую он испытывает к тому, что делает, это ни для кого не секрет. Это результат многолетней борьбы, страданий и страсти. Мы плакали вместе с ним», — приводит слова сестры Роналду Sic Noticias.

В дополнительное время Роналду не смог реализовать пенальти — вратарь Ян Облак отразил удар. После этого 39-летний португалец расплакался, его успокаивали партнеры по команде. В серии пенальти форвард реализовал свою попытку.

Ранее Роналду заявил, что чемпионат Европы-2024 в Германии станет его последним Евро в карьере.

В четвертьфинале Евро-2024 Португалия уступила Франции (0:0, 4:5 — пен.).