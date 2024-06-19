Сетка плей-офф Евро на 19 июня: Нидерланды — Португалия и Румыния — Словения в 1/8 финала

После окончания первого тура группового этапа Евро-2024 виртуальная сетка плей-офф с учетом текущей турнирной ситуации выглядит так:

1/8 финала

Испания — Чехия

Германия — Дания

Турция — Албания

Франция — Словакия

Румыния — Словения

Нидерланды — Португалия

Англия — Польша

Швейцария — Италия

В четвертьфиналах при таком раскладе сыграли бы победители следующих пар по порядку, указанному выше: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. А в полуфинале — победители первой и второй четверок, а также третьей и четвертой.