Сегодня, 01:05
После окончания первого тура группового этапа Евро-2024 виртуальная сетка плей-офф с учетом текущей турнирной ситуации выглядит так:
1/8 финала
Испания — Чехия
Германия — Дания
Турция — Албания
Франция — Словакия
Румыния — Словения
Нидерланды — Португалия
Англия — Польша
Швейцария — Италия
В четвертьфиналах при таком раскладе сыграли бы победители следующих пар по порядку, указанному выше: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. А в полуфинале — победители первой и второй четверок, а также третьей и четвертой.