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Сегодня, 01:05

Сетка плей-офф Евро на 19 июня: Нидерланды — Португалия и Румыния — Словения в 1/8 финала

Футболисты сборной Португалии.
Фото AFP
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После окончания первого тура группового этапа Евро-2024 виртуальная сетка плей-офф с учетом текущей турнирной ситуации выглядит так:

1/8 финала

Испания — Чехия
Германия — Дания
Турция — Албания
Франция — Словакия
Румыния — Словения
Нидерланды — Португалия
Англия — Польша
Швейцария — Италия

Хорватия в&nbsp;первом туре Евро проиграла Испании (0:3). Расклады группового этапа Евро-2024: Хорватия и Украина — без плей-офф?

В четвертьфиналах при таком раскладе сыграли бы победители следующих пар по порядку, указанному выше: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. А в полуфинале — победители первой и второй четверок, а также третьей и четвертой.

Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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