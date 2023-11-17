Севикян — об игре с Уэльсом: «Для меня волнительно, это мой первый домашний матч в Ереване»

Нападающий «Пари НН» и сборной Армении Эдгар Севикян рассказал о настрое национальной команды на матч отборочного турнира Евро-2024 против Уэльса.

«Врать не буду, для меня волнительно, потому что мой первый домашний матч при своих болельщиках. Вся команда настроена на победу, матч домашний и все упорно работали всю неделю. Мы в боевой готовности, настроены и в хорошем настроении подходим к завтрашнему дню, чтобы радовать наших болельщиков», — цитирует Севикяна Metaratings.ru.

Матч между сборными Армении и Уэльса пройдет в субботу, 18 ноября. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

На данный момент Армения занимает 4-е место в группе D, набрав 7 очков за 6 игр.