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Сегодня, 20:12

Севикян — об игре с Уэльсом: «Для меня волнительно, это мой первый домашний матч в Ереване»

Алина Савинова
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Нападающий «Пари НН» и сборной Армении Эдгар Севикян рассказал о настрое национальной команды на матч отборочного турнира Евро-2024 против Уэльса.

«Врать не буду, для меня волнительно, потому что мой первый домашний матч при своих болельщиках. Вся команда настроена на победу, матч домашний и все упорно работали всю неделю. Мы в боевой готовности, настроены и в хорошем настроении подходим к завтрашнему дню, чтобы радовать наших болельщиков», — цитирует Севикяна Metaratings.ru.

Матч между сборными Армении и Уэльса пройдет в субботу, 18 ноября. Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

На данный момент Армения занимает 4-е место в группе D, набрав 7 очков за 6 игр.

Источник: https://metaratings.ru/news/sevikyan-pered-matchem-s-uelsom-dlya-menya-volnitelno-moi-pervyi-domashnii-match-v-erevane-306545/
Футбол
Эдгар Севикян
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