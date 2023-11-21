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Сегодня, 02:50

Шилгавы — об уходе из сборной Чехии: «Давление на нас было огромным»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер сборной Чехии Шилгавы подвел итоги матча отборочного турнира Евро-2024 со сборной Молдавии (3:0)

«Несмотря на выход на Евро и то, что мы сейчас счастливы, мы нашим тренерским штабом перед игрой решили, что не будем продолжать работу со сборной. Давление на нас было огромным. Успешен я или нет, это решать не мне. Думаю, позади хорошая работа. Прошло более пяти лет, и нам нечего стыдиться. Я обязательно приеду в Германию, чтобы поддержать парней в качестве болельщика», — приводит слова Шилгавы официальный сайт УЕФА.

Шилгавы объявил об уходе из сборной после матча с Молдавией. Ранее бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что в Чехии никто не любит Шилгавы.

62-летний специалист возглавлял сборную Чехии с 2018 года.

Сборная Чехии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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