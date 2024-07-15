Ширер признался, что разочарован работой Саутгейта в сборной Англии

Бывший нападающий «Ньюкасла» и «Блэкберна» Алан Ширер поделился мнением о главном тренере сборной Англии Гарете Саутгейте. Он отметил, что разочарован игрой команды на Евро-2024 года и допускает, что специалист покинет свой пост.

«Подозреваю, что этот матч может стать последним для Саутгейта. Мы все разочарованы. Да, мы могли играть в более красивый футбол, в более атакующий», — приводит слова Ширера Daily Mail.

В финале чемпионата Европы — 2024 сборная Англии проиграла Испании со счетом 1:2.