Шишкин о финале Евро-2024: «В нужный момент у Англии не получилось сыграть ответственно в обороне»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о финале Евро-2024, в котором Испания обыграла Англию (2:1).

«Думаю, финал Евро получился таким, каким он и должен быть — играли две равные команды. Но у каждой — своя философия. Касаемо англичан, от них, конечно, многие ожидали большего в плане качества игры. Но я думаю, Саутгейт выбрал именно такую тактику, отталкиваясь от результата. Думаю, его план в какой-то степени сработал, команда дошла до финала. А если бы вчера еще и дотерпели... Но в тот момент, когда действительно надо было дисциплинированно и ответственно сыграть в обороне, как это было на протяжении всего турнира, у англичан не получилось. В самые важные, решающие минуты в концовке...

Испанцы выиграли все матчи на этом Евро. И если кто-то «доезжал» как раз на дополнительном времени и пенальти, то у них было не так. И даже в финале они не отсиживались в обороне в концовке, пошли вперед, продолжали создавать моменты. Так что победа абсолютно заслужена. Хотя для многих, может быть, это неожиданно. И я бы отметил их сбалансированность во всех линиях и тренерскую руку. Суперзвезд у них в составе нет — ни Мбаппе, ни Криштиану Роналду. В середине все держалось на Родри, Ямаль — пока восходящая звезда. И были лидеры в каждой из линий. Команда терпела, знала, что делает, как атаковать, как обороняться. Я, честно говоря, от них не ожидал такого подхода к турниру, но мне такая их стратегия по душе», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Сборная Испании стала чемпионом Европы в рекордный четвертый раз в истории.