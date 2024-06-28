Шишкин: «Очень жаль, что вылетела Хорватия — хотелось посмотреть на Модрича и всю команду в плей-офф»

Бывший защитник «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин рассказал, кто стал для него главным разочарованием на групповом турнире чемпионата Европы.

«Главное разочарование группового турнира — я большего ожидал от сербов, какой-то целостной игры, что ли. Потому что по именам команда прекрасно выглядит, и все футболисты играют в хороших топ-клубах. Но командных действий сербам не хватило. Вроде в каких-то играх и были проблески, но на дистанции в итоге этого не хватило. Как, кстати, и хорватам. Очень жаль, что они вылетели, хотелось посмотреть на Модрича и всю команду в плей-офф», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Сборная Хорватии заняла третье место в группе с Испанией, Италией и Албанией. Сербы финишировали на последней строчке в квартете с Англией, Данией и Словенией.