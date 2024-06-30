Шкриньяр — о поражении от Англии: «Сборная Словакии была так близка, чтобы пройти дальше»

Полузащитник сборной Словакии Милан Шкриньяр подвел итоги матча 1/8 финала Евро-2024 против Англии (1:2 д.в.).

«Трудно найти слова, нам всем очень грустно. Мы были так близки, чтобы пройти дальше. У Англии есть класс, внезапно появился гол Беллингема. Обидно, что мы пропустили на самой последней минуте. Мы были, наверное, в 30 секундах от победы. Но я действительно горжусь всей командой. Это была потрясающая поездка. Мы были готовы переписать историю Словакии, но, к сожалению, все пошло по другому пути. Надеюсь, мы вернемся сильнее», — приводит слова Шкриньяра официальный сайт УЕФА.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.