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Сегодня, 21:50

Шотландия — Швейцария: началась трансляция матча Евро-2024

Шотландия сыграет со Швейцарией на чемпионате Европы-2024 19 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Джон Макгинн и Джейкоб Браун (сборная Шотландии).
Фото Global Look Press
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Началась трансляция матча группового этапа Евро-2024 между сборными Шотландии и Швейцарии. Игра проходит на стадионе ««Рейн-Энерги-Штадион»» в Кельне (Германия).

На сайте «СЭ» стартовала текстовая онлайн-трансляция игры. За ключевыми событиями встречи Шотландия — Швейцария можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляция противостояния в прямом эфире уже доступна на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также следить за игрой можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Шотландия в первом матче Евро-2024 крупно проиграла сборной Германии — 1:5. Швейцарская команда стартовала на ЧЕ с победы над Венгрией — 3:1.

Чемпионат Европы. Группа A
19 июн, 22:00. RheinEnergieStadion (Кельн)
Шотландия
Швейцария

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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