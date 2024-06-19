Шотландия и Швейцария сыграли вничью на Евро-2024

Сборная Шотландии сыграла вничью с Швейцарией в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 — 1:1.

На 13-й минуте встречи гол в свои ворота забил полузащитник шотландской команды Скотт Мактоминей. На 26-й минуте отличился нападающий сборной Швейцарии Джердан Шакири. Он стал первым европейцем, забившим на шести крупных турнирах подряд.

На 58-й минуте шотландский защитник Киран Тирни получил травму после столкновения с Даном Ндоем. Футболиста унесли с поля на носилках.

Швейцария с 4 очками располагается на втором месте в группе А. Шотландия (1 балл) идет на третьей строчке.

В третьем матче швейцарцы 23 июня сыграют против Германии, а шотландцы в этот же день встретятся с Венгрией.