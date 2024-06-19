19 июня сборная Швейцарии сыграет против Шотландии в Кельне (Германия) в матче группы А чемпионата Европы-2024 по футболу. Встреча на арене «Кельн Штадиум» начнется в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию матча Шотландия — Швейцария покажут бесплатно на сайте matchtv.ru и на канале «Матч ТВ». Начало — в 21.45 мск. Игру также можно будет смотреть в прямом эфире по подписке в онлайн-сервисах Кинопоиск и Okko.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция противостояния шотландцев и швейцарцев. В нашем матч-центре также будут доступны ключевые события игры Евро-2024.

Шотландия занимает четвертое место в группе А с 0 баллов. Швейцария идет на второй строчке с тремя очками в турнирной таблице.

Матчи финальной части чемпионата Европы в Германии завершатся 14 июля. Евро-2024 принимают десять городов: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гельзенкирхен, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен и Штутгарт.