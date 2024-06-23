Шотландия сыграет с Венгрией на чемпионате Европы по футболу 23 июня

Шотландия и Венгрия сыграют в матче группы А на чемпионате Европы по футболу в воскресенье, 23 июня. Игра состоится на стадионе «MHP-Арена» в Штутгарте (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке игрового дня Евро-2024. Следить за ключевыми событиями противостояния Шотландия — Венгрия можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире смотрите на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории очных противостояний команды встречались один раз в рамках товарищеского матча. Весной 2018-го шотландцы победили венгерских футболистов со счетом 1:0.

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