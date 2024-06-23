Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 21:45

Шотландия — Венгрия: началась трансляция матча Евро-2024

Шотландия сыграет с Венгрией на чемпионате Европы по футболу 23 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эндрю Робертсон (сборная Шотландии).
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

На стриминговой платформе «Okko Спорт» началась трансляция матча группы А между Шотландией и Венгрией. Чтобы присоединиться к эфиру, необходимо подключить платную подписку. Игра проходит на стадионе «MHP-Арена» в Штутгарте (Германия). Стартовый свисток запланирован на 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» уже началась текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня Евро-2024. Ключевые события противостояния Шотландия — Венгрия будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Сборная Шотландии в группе А набрала 1 очко и занимает третье место. Венгерцы пока не смогли заработать ни одного балла и располагаются на последнем месте в квартете.

Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. MHPArena (Штутгарт)
Шотландия
Венгрия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
1
0
Читайте также
Роналду выступил в новой роли в сборной Португалии на Евро-2024
Защитник сборной Швейцарии Аканджи умножает быстрее калькулятора
Момент атаки ВСУ ракетами по Севастополю попал на видео
Аргентину требуют наказать, чемпиона мира взбесило американское поле, Что произошло на Кубке Америки-2024 23 июня
Число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь достигло 124, трое погибли. Что известно к этому часу
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Севастополь
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Шотландия и Венгрия не забили голов в первом тайме матча Евро-2024
Швейцария — Германия: швейцарцы выигрывают после первого тайма
Швейцария — Германия: 14-е вмешательство ВАР на Евро — отменен гол немцев
Германия пропустила от Швейцарии, Шотландия против Венгрии: онлайн-трансляция матчей Евро-2024
Нойер побил рекорд Буффона по числу матчей на Евро среди вратарей
Швейцария — Германия: гол Андриха отменили из-за фола Мусиалы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Швейцария — Германия: началась трансляция матча Евро-2024

Хорватия — Италия: время начала и где смотреть трансляцию матча Евро 2024