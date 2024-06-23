Венгрия победила Шотландию благодаря голу на 90+10-й минуте

Сборная Венгрии победила Шотландию в матче группового турнира Евро-2024 — 1:0. Гол на 90+10-й минуте забил Кевин Чобот.

На 70-й минуте форвард венгров Барнабаш Варга столкнулся с вратарем шотландцев Ангусом Ганном. В результате контакта Варга потерял сознание. После оказания медицинской помощи игрока унесли с поля на носилках.

Венгрия набрала 3 очка и заняла третье место в группе A. Команда Марко Росси сохранила шансы на участие в плей-офф чемпионата Европы. Шотландия с 1 очком заняла 4-ю строчку и завершила выступление на Евро-2024.