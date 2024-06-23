Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 20:45

Шотландия — Венгрия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Шотландия сыграет с Венгрией в матче группового этапа Евро-2024 23 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Эндрю Робертсон (сборная Шотландии).
Фото Reuters
Telegram Дзен

В воскресенье, 23 июня, Шотландия сыграет с Венгрией в матче группового этапа Евро-2024. Игра пройдет на стадионе «MHP-Арена» в Штутгарте (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня. Ключевые события встречи Шотландия — Венгрия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» (необходимо подключить платную подписку).

В составе шотландской сборной есть потери. Защитник Райан Портеус дисквалифицирован. Опорник Киран Тирни получил травму. У венгеров проблем с составом нет.

Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. MHPArena (Штутгарт)
Шотландия
Венгрия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

Евро-2024
Сборная Венгрии по футболу
Сборная Шотландии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
0
Читайте также
Фанаты выбежали во время матча Евро Турция — Португалия ради селфи с Роналду
Сборная Грузии сыграла вничью с Чехией в матче Евро-2024
Момент атаки ВСУ ракетами по Севастополю попал на видео
Истерика и величие Роналду, болельщик упал с трибуны в ров. Что произошло на Евро-2024 22 июня 2024
Число пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь достигло 124, трое погибли. Что известно к этому часу
СК РФ возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Севастополь
Популярное видео
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Шотландия — Венгрия: сборные объявили стартовые составы
Швейцария — Германия: стартовые составы на матч Евро-2024
Швейцария — Германия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире
Рианчо о сборной Испании: «У команды есть молодые игроки, которым еще есть куда развиваться»
Хорватия — Италия и Албания — Испания: онлайн-трансляция матчей Евро-2024
УЕФА забанил ребенка, сделавшего селфи с Роналду на поле. Меры безопасности на стадионах ужесточат
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Булыкин оценил неудачную игру Лукаку на Евро-2024

Швейцария — Германия: стартовые составы на матч Евро-2024