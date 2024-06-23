В воскресенье, 23 июня, Шотландия сыграет с Венгрией в матче группового этапа Евро-2024. Игра пройдет на стадионе «MHP-Арена» в Штутгарте (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня. Ключевые события встречи Шотландия — Венгрия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» (необходимо подключить платную подписку).

В составе шотландской сборной есть потери. Защитник Райан Портеус дисквалифицирован. Опорник Киран Тирни получил травму. У венгеров проблем с составом нет.

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