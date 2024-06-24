Шотландия — Венгрия: Тельо правильно не назначил пенальти в пользу шотландцев

На 79-й минуте матча 3-го группового этапа чемпионата Европы Шотландия — Венгрия судья Факундо Тельо принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота венгерской сборной.

В том эпизоде Стюарт Армстронг получил пас на грани офсайда, который второй ассистент арбитра Эсекьель Браиловски не зафиксировал. Затем шотландец сделал прыжок в сторону от мяча и в направлении Вилли Орбана, который бежал как раз к мячу. Произошло столкновение, Армстронг схватил соперника за майку, упал на газон сам и завалил защитника.

Эпизод матча Шотландия — Венгрия.

Эпизод матча Шотландия — Венгрия.

Эпизод матча Шотландия — Венгрия.

Эпизод матча Шотландия — Венгрия.

У Тельо не было оснований для наказания венгра пенальти. ВАР в его действия не вмешался.