Сборные Шотландии и Венгрии встретятся в рамках группового этапа Евро-2024 в воскресенье, 23 июня. Игра пройдет на стадионе «MHP-Арена» в Штутгарте (Германия) и начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния Шотландия — Венгрия можно следить в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире игры покажут на стриминговой платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начало эфира запланировано на 22.00 мск.

Прогноз и ставку на матч группы А между Шотландией и Венгрией читайте в нашем материале.

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