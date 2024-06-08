Сборные Швейцарии и Австрии сыграли вничью в товарищеском матче

Сборная Швейцарии на своем поле сыграла вничью с Австрией в товарищеском матче — 1:1.

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник гостей Кристоф Баумгартнер. Швейцарцы отыгрались благодаря голу Сильвана Видмера на 26-й минуте.

Обе команды попали на Евро-2024. Швейцария сыграет в группе A с Венгрией (15 июня), Шотландией (19 июня) и Германией (23 июня).

Австрия попала в группу D. Ее соперниками станут Франция (17 июня), Польша (21 июня) и Нидерланды (25 июня).

В параллельном товарищеском матче сборная Венгрии разгромила Израиль — 3:0.