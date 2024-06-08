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Сегодня, 20:57

Сборные Швейцарии и Австрии сыграли вничью в товарищеском матче

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сборные Швейцарии и Австрии сыграли вничью.
Фото Reuters
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Сборная Швейцарии на своем поле сыграла вничью с Австрией в товарищеском матче — 1:1.

Счет на 5-й минуте открыл полузащитник гостей Кристоф Баумгартнер. Швейцарцы отыгрались благодаря голу Сильвана Видмера на 26-й минуте.

Обе команды попали на Евро-2024. Швейцария сыграет в группе A с Венгрией (15 июня), Шотландией (19 июня) и Германией (23 июня).

Австрия попала в группу D. Ее соперниками станут Франция (17 июня), Польша (21 июня) и Нидерланды (25 июня).

Товарищеские матчи.
08 июн, 19:00. Kybunpark (Санкт-Галлен)
Швейцария
1:1
Австрия

В параллельном товарищеском матче сборная Венгрии разгромила Израиль — 3:0.

Товарищеские матчи.
08 июн, 19:00. Nagyerdei Stadion (Дебрецен)
Венгрия
3:0
Израиль

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