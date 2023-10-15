Видеотрансляция игры отбора Евро-2024 Швейцария — Белоруссия на «Матч ТВ» начнется в 18.50

15 октября сборная Швейцарии дома в городе Санкт-Галлен сыграет против сборной Белоруссии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024. Встреча пройдет в воскресенье на арене «Kybunpark». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Швейцария — Белоруссия будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

Смотреть видеотрансляцию матча отбора Евро-2024 Швейцария — Белоруссия можно будет на канале «Матч ТВ» бесплатно. В прямом эфире игру также покажут на «Матч Премьере». Начало — в 18.50.

Швейцария с 14 очками лидирует в турнирной таблице группы I. Белоруссия с пятью баллами располагается на пятой строчке.

25 марта 2023 года Швейцария одержала разгромную победу над Белоруссией со счетом 5:0.

Финальный турнир чемпионата Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.