Сборная Белоруссии упустила победу над Швейцарией, выигрывая 3:1 к 89-й минуте

Сборная Белоруссии на выезде сыграла вничью со Швейцарией в матче отборочного турнира Евро-2024 — 3:3.

Счет на 28-й минуте открыл полузащитник хозяев Джердан Шакири. На 61-й минуте счет сравнял Макс Эбонг, а 8 минут спустя белорусов вывел вперед Денис Поляков. На 84-й минуте преимущество гостей удвоил Дмитрий Антилевский.

Швейцарцы сумели перевернуть игру в концовке — на 89-й минуте отличился Мануэль Аканджи, а еще через минуту забил Зеки Амдуни.

Сборная Белоруссии с 6 очками занимает пятое место в группе I после 8 матчей. Швейцария с 15 очками в 7 играх продолжает лидировать в группе.