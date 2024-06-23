Швейцария — Германия: 14-е вмешательство ВАР на Евро — отменен гол немцев

На 17-й минуте матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы Швейцария — Германия судья Даниэле Орсато ошибочно продолжил игру, не зафиксировав фол Джамала Мусиалы на Мишеле Эбишере.

Через семь секунд немец Роберт Андрих ударом из-за штрафной площади отправил мяч в ворота, открыв счет.

В действия арбитра вмешался его видеоассистент. ВАР Массимилиано Иррати решил, что Орсато пропустил нарушение правил и должен посмотреть видеозапись.

Эпизод с фолом Джамала Мусиалы на Мишеле Эбишере.

Эпизод с фолом Джамала Мусиалы на Мишеле Эбишере.

Эпизод с фолом Джамала Мусиалы на Мишеле Эбишере.

Рефери изучил повторы на мониторе и убедился, что не следует засчитывать взятие ворот. Примерно через две минуты после гола он был отменен.

Эпизод с фолом Джамала Мусиалы на Мишеле Эбишере.

ВАР вмешался в действия судьи уже в 14-й раз на турнире.